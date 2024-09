Prima storica vittoria per il Milan Futuro, Liberali: "Avanti così!"

Ieri sera è arrivata la prima storica vittoria del Milan Futuro in Serie C. La formazione di Daniele Bonera ha infatti battutto la SPAL dell'ex Napoli Dossena grazie alle reti di Hodzic e Traoré, che di testa, in tap-in, a cinque minuti dalla fine della partita, ha fatto impazzire di gioia i 594 presenti alo stadio Chinetti di Solbiate Arno, compresa la dirigenza rossonera e l'allenatore della prima squadra Paulo Fonseca, accompagnato dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic.

Una gran bella soddisfazione questa, che permette al Milan Futuro di rifiatare ed allontanarsi, quantomeno momentaneamente, dalla zona calda della classifica del girone B di Serie C. A festeggiare la vittoria sui propri profili social anche il numero 10 e stella della squadra Mattia Liberali, che nella didascalia del suo post Instagram ha scritto: "Prima vittoria, avanti così!"