Serie C, convocata per il 2 ottobre l'Assemblea Elettiva

Firenze, 10 luglio 2024. La Lega Pro, uniformandosi ai “principi” dettati dal CONI circa la riduzione del quorum necessario alla designazione di cariche elettive, convocherà per il 2 ottobre 2024 l’Assemblea Elettiva per il rinnovo dei propri organi direttivi.

La comunicazione alle sessanta società di Serie C NOW è stata data in occasione dell’Assemblea di Lega Pro in data 10 Luglio, dove, inoltre, è stato approvato il nuovo Codice di Autoregolamentazione in vigore per la Serie C e si è discusso della commercializzazione dei Diritti Audiovisivi dalla stagione sportiva 2025-26, analizzandone linee guida, procedure e tempistiche.