Serie C, domani Milan Futuro-SPAL: biglietti in vendita da oggi

Appuntamento casalingo per il Milan Futuro. La 6ª giornata di Serie C Now - Girone B - vedrà i rossoneri affrontare la SPAL allo Stadio F. Chinetti di Solbiate Arno (VA). Si gioca giovedì 26 settembre alle ore 18.30 e a partire da mercoledì 25 settembre, ore 10.00, sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita.

I tagliandi per Milan Futuro-SPAL sono in vendita in quattro diversi settori con altrettante fasce di prezzo: Tribuna Autorità €20, Tribuna B Centrale Coperta €10, Tribuna B Laterale Scoperta €5, Settore Ospiti €5 e ingresso ridotto a €1 per gli U16.

I tagliandi della partita per lo Stadio Chinetti saranno disponibili solo presso i punti vendita Vivaticket e il giorno gara presso gli sportelli delle biglietterie attivi in loco a partire dalle ore 14.00. Attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.

MILAN FUTURO-SPAL

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE ORE 18.30

STADIO FELICE CHINETTI – SOLBIATE ARNO (VA)