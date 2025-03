Serie C, Giudice Sportivo: squalifica a mister Oddo, quattro turni a Liotti del Trapani

vedi letture

Chiusa nella giornata di lunedì 24 marzo la 33ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo. Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22, 23, 24 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.200,00 LECCO

A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’aver lanciato, al 4° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso;

2. nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso;

3. nell’essersi arrampicati sulla recinzione metallica e nell’averla danneggiata creando buchi per attaccare bandiere e striscioni;

4. nell’aver spostato dalle loro sedi i cavi dell’energia elettrica.

€ 1.200,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (nei pressi dell’area di rigore occupata dal portiere avversario) così provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.

€ 800,00 CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva, consistiti nell’aver lanciato:

1. al 22° minuto del secondo tempo, tre fumogeni, nel recinto di gioco, (pista di atletica);

2. al 28° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco (pista di atletica);

rendendo necessaria, in entrambe le circostanze, l’intervenuto dei Vigili del Fuoco, per consentirne la relativa rimozione.

€ 800,00 TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1. prima dell’inizio della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 2° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

€ 700,00 SORRENTO per l’indebita presenza, ad inizio della gara, di sette persone (anziché cinque) sulla panchina aggiuntiva; grazie all’intervento dei Collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo due delle predette persone non autorizzate si allontanavano dalla panchina.

€ 600,00 SESTRI LEVANTE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

€ 700,00 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 9° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

€ 500,00 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.

€ 200,00 CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore loro riservato.

€ 200,00 SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore Ospiti Lato Est.

€ 200,00 TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per circa un minuto.

€ 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Tribuna Est Ospiti, intonato, al 17° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PINNA SALVATORE (TORRES) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, sbatteva con forza il pallone per terra e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ODDO MASSIMO (MILAN FUTURO) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo essere stato richiamato più volte, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando veementemente nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 per contestarne l’operato.

MICALLO GIOVANNI (TRAPANI) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto abbandonava l’area tecnica e, avvicinatosi ad un tesserato avversario, gli strappava il pallone dalle mani così determinando la reazione del pubblico.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 500,00 DI AMMENDA

MAIURI VINCENZO (CAVESE)

A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;

B) Euro 500 di ammenda per avere, dopo il provvedimento di espulsione, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.