Serie C, Pescara-Milan Futuro rinviata a data da destinarsi

La Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita Pescara-Milan Futuro, originariamente prevista per sabato 12 ottobre. Questo perché le società sportive che disputano le competizioni organizzate dalla Lega Pro, in caso di convocazione di tre o più propri calciatori per la Nazionale A, Under 21, Under 20 e Under 19, possono presentare istanza per lo spostamento d'ufficio di una gara del Campionato Serie C NOW e di Coppa Italia Serie C qualora questa ricada nel periodo di convocazione e a condizione che i calciatori suddetti: - non siano soggetti a squalifica od inibizione; - i calciatori selezionati, dalla data del rispettivo tesseramento per la società, abbiano già disputato almeno il 30% del tempo di gioco delle gare dalla stessa giocate nel Campionato Serie C NOW.