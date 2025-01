Serie C, stangata per Antonio Gala di Milan Futuro: tre giornate di squalifica

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 23ª giornata di campionato. Ecco quella in merito ai giocatori:

Tre giornate di squalifica sono state inflitte a Sulaiman Oyewale del Giugliano e Antonio Gala di Milan Futuro. Il calciatore rossonero salterà le gare contro Rimini, Spal e Lucchese.

Un turno di stop è stato, invece, comminato a Giacomo Stabile dell'Alcione Milano, Lorenzo Aldegheri del Caldiero Terme, Bernardo Calabrese, Lorenzo Di Stefano e Christian Scorza del Campobasso, Emanuele Torrasi del Perugia, Andrea Bonetti del Renate, Jonathan Italeng del Pontedera, Lorenzo Bordo dell'Arzignano Valchiampo, Giuseppe Fella e Luca Piana della Cavese, Enrico Celeghin del Giugliano, Moses Odjer della Pianese, Tomasso Cavalli della Pro Patria, Gianmario Comi della Pro Vercelli, Linas Megelaitis del Rimini, Alessandro Bassoli della SPAL, Federico Romeo della Ternana.