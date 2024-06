TMW - Il punto sulle panchine di Serie C: Bonera al Milan Futuro

Un'estate decisamente tranquilla per la Serie C, che dopo la presentazione delle domande di iscrizione alla stagione 2024-25, ha visto solo l'esclusione dell'Ancona (che non ha neppure presentato il ricorso) e l'inserimento della terza squadra U23 nell'organico delle 60 partecipanti, il Milan. Il tutto, con le prime trattative di mercato già in essere, volte soprattutto alla panchina. La composizione dei tre gironi non è ancora stata stilata, ma, col tentativo di ipotizzarla (sono quindi raggruppamenti presumibili, non ufficiali), diamo ora conto di quella che è la situazione dei mister.

Questo il punto della situazione:

SECONDE SQUADRE

Atalanta U23 Francesco Modesto (confermato)

Juventus Next Gen: Paolo Montero 90%, altro 10%

Milan Futuro: Daniele Bonera (nuovo)

GIRONE A

Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)

Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)

Arzignano Valchiampo: Alessandro BRUNO (nuovo)

Caldiero Terme: Cristian SOAVE (confermato)

Feralpisalò: Aimo DIANA (nuovo)

Giana Erminio: Andrea Chiappella 70%, altro 30%

Lecco: Francesco BALDINI (nuovo)

Lumezzane: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Novara: Giacomo GATTUSO (confermato)

Padova: Matteo ANDREOLETTI (nuovo)

Pergolettese: Giovanni MUSSA (confermato)

Pro Patria Riccardo COLOMBO (confermato)

Pro Vercelli: Marco Banchini (70%) Paolo Cannavaro 10%, altro 20%

Renate: Luciano Foschi 99%, altro 1%

Trento: Luca TABBIANI (nuovo)

Triestina Michele SANTONI (nuovo)

Union Clodiense: Antonio Andreucci 99%, altro 1%

Vicenza: Stefano Vecchi 95%, altro 5%

Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)

GIRONE B

Arezzo: Emanuele TROISE (nuovo)

Ascoli: Massimo Carrera 70%, altro 30%

Campobasso: Piero Braglia 99%, altro 1%

Carpi: Cristian SERPINI (confermato)

Gubbio: Roberto Taurino 40%, Gennaro Volpe 30%, altro 30%

Legnago: Daniele GASTALDELLO (nuovo)

Lucchese: Giorgio Gorgone 90%, altro 10%

Perugia:Alessandro FORMISANO (confermato)

Pescara: Attilio Tesser 60%, altro 40%

Pianese: Fabio PROSPERI (confermato)

Pineto: Mirko Cudini 80%, altro 20%

Pontedera: Alessandro AGOSTINI (nuovo)

Rimini: Antonio BUSCÈ (nuovo)

Sestri Levante: Andrea SCOTTO (nuovo)

SPAL: Andrea DOSSENA (nuovo)

Ternana: Ignazio ABATE (nuovo)

Torres: Alfonso GRECO (confermato)

Virtus Entella: Fabio GALLO (confermato)

Vis Pesaro: Roberto STELLONE (confermato)

GIRONE C

ACR Messina: Giacomo MODICA (confermato)

Audace Cerignola Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Avellino: Michele PAZIENZA (confermato)

Benevento: Gaetano AUTERI (confermato)

Casertana: Manuel IORI (nuovo)

Catania: Domenico TOSCANO (nuovo)

Cavese: Raffaele DI NAPOLI (confermato)

Crotone: Emilio LONGO (nuovo)

Foggia: Massimo BRAMBILLA (nuovo)

Giugliano Valerio BERTOTTO (confermato)

Latina: Gaetano FONTANA (confermato)

Monopoli: Alberto COLOMBO (nuovo)

Picerno: Francesco TOMEI (nuovo)

Potenza: Pietro DE GIORGIO (confermato)

Sorrento: Enrico Barilari 60%, altro 40%

Taranto: Eziolino CAPUANO (confermato)

Team Altamura: Daniele Di Donato 99%, altro 1%

Trapani: Alfio Torrisi 90%, altro 10%

Turris: Leonardo Menichini 10%, altro 90%.