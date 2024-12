TMW Radio - Ds Caldiero: "Credo che le seconde squadre possano solo migliorare la qualità della Serie C"

Intervenuto questa mattina sulle frequenze di TMW Radio durante il programma 'A Tutta C', il direttore sportivo del Caldiero Terme Fabio Brutti ha detto la sua sui contestatissimi progetti delle seconde squadre, che vedono oggi Atalanta, Juventus e Milan avere delle formazioni U23 in Lega Pro.

Come vede il progetto seconde squadre?

“Io sono favorevole, venendo da un’esperienza in Primavera 1 a Verona credo che possano aumentare l’interesse della Serie C. Contro l’Atalanta abbiamo giocato con calciatori che sono un piacere da vedere, io credo che le seconde squadre possono solo migliorare la qualità del campionato”.

In tutto questo, il Caldiero Terme sarà avversario del Milan Futuro ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C. La formazione veronese ha infatti battuto il Padova nel pomeriggio di mercoledì, mentre quella di Daniele Bonera ha brillantemente superato in trasferta la Torres.