TMW - Su Camporese del Cosenza irrompe il Milan Futuro

L'avventura di Michele Camporese al Cosenza è ormai conclusa da tempo, stiamo parlando già da settimane della sua situazione da separato in casa con i lupi calabresi, che domani per altro riprenderanno la marcia nel campionato di Serie B dopo la sosta natalizia; non sarà ovviamente presente il giocatore che però, approfittando della sessione di mercato, dovrebbe presto lasciare i rossoblù di mister Max Alvini.

Su di di lui era forte l'interesse del Trapani, ma, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, si è mosso sotto traccia anche il Milan Futuro che, per raddrizzare una stagione nata non sotto un'ottima stella, sta cercando giocatori di esperienza da poter affiancare ai giovani, anche per la crescita degli stessi. E proprio la formazione rossonera sarebbe a ora il club più vicino a Camporese, ma niente sarà fatto prima della gara che domani alle 12.30 vedrà i ragazzi di mister Bonera impegnati contro la Torres.

Ogni eventuale accordo con il club rossonero - che, per cronaca, è ora terzultimo nel Girone B di Serie C - è quindi rimandato all'inizio della settimana prossima, che potrebbe esser decisiva per il futuro di Camporese. Che vanta comunque anche altri estimatori in Serie C.