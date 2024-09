Tutti titolari col Milan Futuro i ragazzi portati all'Olimpico da Fonseca. Panchina per Vos e Turco

Tutti in campo i giocatori del Milan Futuro presenti ieri sera con la Prima squadra per la partita contro la Lazio: Davide Bartesaghi, Francesco Camarda, Hugo Cuenca e Kevin Zeroli sono tutti titolari, per la prima partita casalinga della stagione. Titolare Demirel Hodzic, arrivato dal Bologna e in panchina nella gara d'esordio dei rossoneri contro l'Entella. Da segnalare anche la presenza di Silvano Vos in panchina, così come l'altro nuovo acquisto Nicolò Turco.

Queste le formazioni di Milan Futuro e Carpi per il match valido per la seconda giornata del Girone B della Serie C:

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Hodzic, Traorè; Camarda. A disposizione: Mastrantonio, Colzani, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, Dutu, D’Alessio, Coubis, Fall, Magni, Sia, Gala, Turco, Vos. All. Bonera.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Forapani, Mandelli, Contiliano; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Rossini, Verza, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Amayah, Figoli, Nardi, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini.