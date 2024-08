ufficiale Silvano Vos è rossonero. L'olandese farà parte del Milan Futuro

vedi letture

"A new dynamo for Milan Futuro. Welcome, Silvano Vos" scrive l'account Instagram del Milan Futuro che accoglie Silvano Vos come nuovo centrocampista.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale dei rossoneri:

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Silvano Vos da AFC Ajax.

Il centrocampista, nato il 16 marzo 2005 ad Amsterdam, è cresciuto nelle giovanili del club olandese, per poi debuttare in Prima Squadra il 9 aprile 2023. Vos, inoltre, ha già collezionato diverse presenze sia in Europa League che con le selezioni giovanili della Nazionale olandese.

Silvano Vos entra a far parte della formazione Milan Futuro.