Zambrotta: "Importante che ora anche il Milan abbia la sua seconda squadra: dovrebbero averla anche le altre squadre di Serie A"

Gianluca Zambrotta ha parlato del Milan Futuro, appena formato, in una lunga intervista con TMW in cui si è espresso sul percorso della Nazionale agli Europei che si stanno giocando in Germania, facendo però un passaggio sui temi di attualità per i club di Serie A, tra cui, per l'appunto, le seconde squadre, tra le quali figura anche il Milan Futuro. Ecco le sue parole a riguardo:

"Ora anche il Milan ha iscritto la sua seconda squadra e credo sia un passaggio importante, lo dovrebbero fare anche le altre squadre di Serie A per colmare il gap che c'è tra la Primavera e la prima squadra. Questo può essere un bell'aiuto per i nostri giovani, l'ha fatto la Juve e i frutti ci sono stati, ora c'è il Milan e spero possano aggiungersele delle altre".