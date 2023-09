10 anni fa il primo gol in rossonero per Ignazio Abate

25 settembre 2013: il Milan è impegnato nella quinta giornata di campionato contro il Bologna al Dall'Ara. I rossoneri faticano, e al 91esimo minuto si ritrovano sotto di un gol, e Ignazio Abate risolve la situazione pareggiando la partita. Si tratta del primo gol in rossonero per il difensore, che da calciatore ha collezionato 306 presenze e 3 gol in 11 stagione. Attualmente è l'allenatore del Milan Primavera.