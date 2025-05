Chi ha partecipato a più finali di Champions dal 1993 a oggi?

La vecchia Coppa dei Campioni nella stagione 1991/1992 ha cambiato nome e ha esteso la partecipazione non solo alle squadre vincitrici dei campionati ma a più squadre diverse leghe, come succede fino a oggi. Non è cambiato il trofeo, non è cambiato chiaramente il prestigio. Con la nuova finale definita per il 31 maggio 2025, tra Inter e PSG, andiamo a vedere quali sono le squadre che hanno partecipato al maggior numero di finali dal 1992 a oggi.

In vetta, senza alcuna sorpresa, troviamo il Real Madrid con 9 presenze. Al secondo posto, nonostante l'ultima incursione sia stata quasi vent'anni fa, c'è proprio il Milan che è a quota 6 finali giocate. Alla stessa quota dei rossoneri troviamo la Juventus e il Bayern Monaco. Con 5 finali ci sono il Barcellona e il Liverpool, mentre a 4 finali troviamo il Manchester United. Infine, a chiudere la top ten, entra l'Inter che raggiunge quest'anno la sua terza finale in questo lasso di tempo raggiungendo Chelsea e Borussia Dortmund.