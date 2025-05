Milan-Bologna: oggi Serie A, mercoledì la finale. Come si fanno a preparare due sfide così ravvicinate? Lo spiega Marco Parolo

vedi letture

Stasera si affrontano in Serie A, mercoledì in finale di Coppa Italia. Come si affrontano e preparano queste due sfide così ravvicinante? A spiegarlo nel corso del consueto appuntamento con il podcast di DAZN 'Step on Football' l'ex calciatore Marco Parolo, al quale successe una cosa simile nel 2019 quando militava nella Lazio:

"Noi comunque quella partita l'abbiamo affrontata, non è che abbiamo cambiato tattica. Cioè abbiamo provato un'idea, un'idea tattica per provare a mettere in difficoltà l'Atalanta. L'avevamo persa, ma la partita, guardando il video, ti permette di capire dove hai sbagliato, se puoi aggiustare qualcosa. E secondo il fatto di averla persa, l'Atalanta, cosa è successo, si è trovata nella situazione di essere diventata la favorita, la strafavorita sui giornali. Cioè sui giornali era: "L'Atalanta non può perdere".

Aveva quindi spostato l'attenzione. In teoria la Lazio giocava in casa, all'Olimpico, è vero che il pubblico è a metà però in teoria dovevamo essere noi i favoriti. Invece in quel contesto fu l'Atalanta. I giocatori non erano abituati a giocare le finali, noi comunque avevamo fatto finali di Supercoppa, altre finali di Coppa Italia ne avevamo giocate, quindi eravamo pronti a cosa voleva dire la partita secca. Infatti l'affrontammo in maniera un p' diversa tatticamente, aggiustando la partita, ma con uno spirito. Ma i giocatori dell'Atalanta sono andati un po' nell'ansia di vincerla, e potrebbe succederlo al Bologna.

Il Bologna potrebbe essere una squadra che rischia questo, rischia di "sto giocando bene, squadra bella, squadra forte", magari va a San Siro e fa anche una grande partita, però poi il problema è devi ripetere la stessa il mercoledì dove però se non vinci hai perso un trofeo".