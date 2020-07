100 presenze di Ibra nel Milan: Zlatan ha la stessa media gol di van Basten

Zlatan Ibrahimovic non è riuscito a festeggiare la 100° apparizione ufficiale in maglia rossonera con una rete. La media gol dello svedese in queste gare, però, resta comunque spaventosa: 0,62 reti a partita, esattamente la stessa media tenuta da Marco van Basten, che però ha giocato nel Milan il doppio dei match rispetto allo svedese. Ibra si trova al quarto posto, in coabitazione con il cigno di Utrecht, nella speciale graduatoria per media gol tra tutti i giocatori che, nella storia rossonera, hanno giocato almeno 100 partite. Al sesto posto c'è Andriy Shevchenko, con una media di 0,54.

Questa la classifica per media-gol della storia del Milan:

1) Gunnar Nordahl: 0,81

2) Aldo Boffi: 0,69

3) Josè Altafini: 0,63

4) Marco van Basten: 0,62

4) Zlatan Ibrahimovic 0,62