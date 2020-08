16 agosto 2003 - Kakà atterrà a Milano

Il 16 agosto 2003, esattamente diciassette anni fa, Ricardo Kakà atterrò a Milano per diventare un giocatore un rossonero. In pochi avrebbero immaginato che quel brasiliano, presentatosi a Malpensa con completo e cravatta, avrebbe portato il club a vincere tutto, sia in Italia che in Europa. Carlo Ancelotti disse: "Non andrà in prestito, ma resterà con noi", un dettaglio che fa quasi sorridere se pensiamo a quanto profuso dal verdeoro già nella stagione 2003/04.