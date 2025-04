17 aprile 1994: il Milan vince il suo quattordicesimo Scudetto

Il 17 aprile del 1994, allo stadio Meazza di Milano, si affrontano i padroni di casa del Milan e l'Udinese di Adriano Fedele, subentrato in autunno ad Azeglio Vicini. I rossoneri sono iper favoriti, anche perché basterebbe un punto per centrare lo Scudetto numero 14, il terzo consecutivo per agguantare il Grande Torino, unico club ad averlo fatto fino a lì. Sugli spalti ci sono 75 mila spettatori per urlare al Tricolore.

Il primo tempo va in archivio sul risultato di zero a zero. I friulani sembrerebbero la vittima sacrificale, situazione peggiorata all'ora di gioco quando Boban segna il gol del vantaggio. Poco dopo è Borgonovo a pareggiare, anticipando la retroguardia su un traversone proveniente dalla destra. Palla a centrocampo e di nuovo Milan, con Marco Simone che spara dai venti metri e va a centrare l'incrocio. Botta e risposta che continua con Rossitto, che firma il definitivo due a due.

È il quattordicesimo Scudetto del Milan, con Fabio Capello in panchina. Invece l'Udinese si avvia verso una retrocessione causata dal 3-3 con la Cremonese. Un pari assurdo, perché dopo i friulani sprecano un triplo vantaggio, dal 3-0, facendosi riagguantare dai grigio rossi. Poi ci sarà la sconfitta contro la Juventus, a Torino, ultimo atto dell'ultima retrocessione friulana.