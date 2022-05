18 maggio 1994, il Milan ad Atene conquista la sua quinta Coppa Campioni della storia

Il 18 maggio 1994 il Milan di Fabio Capello, senza la coppia di centrali difensivi Franco Baresi e Alessandro Costacurta, vinse la Champions League contro il Barcellona di Johann Cruijff. Gli spagnoli erano una squadra schiacciasassi in grado di annoverare tra le sue fila, fra gli altri, nomi del calibro di Andoni Zubizarreta, Josep Guardiola, Ronald Koeman, Romario e Hristo Stoichkov. Una di quelle partite che pochi tifosi del Milan dimenticheranno. I rossoneri, a dispetto del pronostico e della sicurezza ostentata dai blaugrana, nel rettangolo di gioco la fanno da padrone incantando tutto il mondo. Il Milan domina e vince il match grazie alla doppietta di Daniele Massaro nel primo tempo, e ai gol nella ripresa di Dejan Savicevic e Marcel Desailly. I rossoneri alzarono al cielo la loro quinta Coppa Campioni/Champions League della storia. Il match si giocò ad Atene e l’arbitro fu l’inglese Philip Don.

