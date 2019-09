Il 26 settembre 2000 il Milan batte il Barcellona al Camp Nou. Grande impresa della squadra allenata da Alberto Zaccheroni peraltro realizzata in trasferta. Era la sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League: i rossoneri vinsero grazie ai gol di Francesco Coco (nei minuti di recupero del primo tempo firmò il vantaggio milanista) e di Bierhoff. Lo stesso terzino sinistro fu protagonista del gol del tedesco con un cross perfetto per la testa dell'attaccante. Quel successo fu decisivo ai fini della qualificazione al turno successivo, col Milan che poi vincerà il girone davanti al Leeds ed estromettendo proprio il Barcellona.