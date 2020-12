27 dicembre 2017: tre anni fa il derby di Cutrone

27 dicembre 2017, quarto di finale di Coppa Italia, Milan-Inter. La formazione di Gattuso arriva da una profonda crisi di risultati, tant'è che viene messo in discussione anche il suo futuro in panchina. La formazione di Spalletti è strafavorita, anche in relazione ai diversi andamenti in campionato. Come se non bastasse, Gigio Donnarumma è indisponibile a causa di un problema all'inguine, out anche il secondo Storari, in porta va Antonio Donnarumma, unico portiere a disposizione. La gara è però equilibrata, i nerazzurri non riescono ad essere particolarmente pericolosi, ma anche il Milan non riesce ad affondare. Si va ai supplementari dove Patrick Cutrone, subentrato al 75' per l'anonimo Kalinic, riesce a trovare il vantaggio al 104' sfruttando un cross di Suso. 1-0 che resiste fino al 120', regalando ai rossoneri una vittoria importantissima anche per i mesi a venire.