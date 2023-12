29 dicembre 2003, scoop di Teletutto: Roberto Baggio annuncia il ritiro nel 2004

Il 29 dicembre del 2003 Roberto Baggio annunciava il suo prossimo addio al calcio. In maniera un po' rocambolesca, a dir la verità. Questo perché i giornalisti di Teletutto, emittente di Brescia, erano andati a seguire l'allenamento della squadra di Gino Corioni per cercare di avere un saluto e di un buon Natale da parte del Divin Codino. Quello che riuscirono ad andare, invece, fu uno scoop in piena regola.

Perché Baggio invece di augurare buone feste quasi le rovina, annunciando il suo ritiro a giugno. "Questa volta credo che sia arrivato il momento di smettere, questa è la mia idea attuale ma anche quella definitiva. A meno di accadimenti straordinari, ma credo che sia difficile che avvenga qualcosa che mi faccia cambiare idea. Cosa farò? Non ci ho ancora pensato. La mia carriera è stata piena di infortuni. Dal primo intervento al ginocchio ho sempre corso in maniera squilibrata. La cosa mi sta procurando sempre più problemi fisici".

È una notizia bomba. In molti pensano al condizionale, al possibile ripensamento. Invece non sarà così. Roberto Baggio finisce la sua carriera contro una sua ex squadra, a San Siro, in un Milan-Brescia 4-2. Al quarantesimo del secondo tempo, Gianni De Biasi lo richiama in panchina. Esce abbracciando Maldini e ricevendo una standing ovation da uno degli stadi che lo hanno visto protagonista. Solo in quel momento ho capito quanto la gente mi ha voluto bene…" il suo commento alla fine della partita.