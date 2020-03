3 marzo 2012, Ibrahimovic e la tripletta rossonera al Palermo

Il Milan e il 3 Marzo. Tra gli eventi che hanno contraddistinto la storia rossonera in questa data, in particolare, esattamente 8 anni fa ci fu uno dei più grandi exploit di Ibrahimovic con la maglia del Milan. Nella partita con il Palermo, allo stadio Barbera, il campione svedese mise a segno una tripletta di forza e classe che si tradusse in una vittoria per 4-0 della squadra di Allegri.

#OnThisDay 8 years ago @Ibra_official takes the ball home ️️



Tripletta in 35 minuti: quando Ibra incantò il Barbera #SempreMilan pic.twitter.com/cD7XVG8T6l — AC Milan (@acmilan) March 3, 2020