31 agosto 2007, nel ricordo di Puerta il Milan vince la Supercoppa europea contro il Siviglia

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il 31 agosto di 15 anni fa, il Milan alzava al cielo la quinta Supercoppa europea della sua storia vincendo per 3-1 contro il Siviglia. Il match si disputò a Monaco, allo stadio Louis II davanti a quasi 18.000 spettatori. Quello fu un incontro particolare in quanto pochi giorni prima (il 28 agosto), il calciatore proprio del Siviglia, Antonio Puerta, morì a seguito dei ripetuti attacchi cardiaci verificatosi durante la partita contro il Getafe del 25 agosto. Trasportato in ospedale, Puerta si spense a 22 anni. Restando più sui fatti riguardanti il calcio, gli uomini di Carlo Ancelotti ebbero la meglio sui ragazzi allenati da Juande Ramos grazie ai gol realizzati, tutti nella ripresa, da Filippo Inzaghi, Marek Jankulovski e Ricardo Kakà. Per gli spagnoli, il vantaggio era stato firmato dal brasiliano Renato Santos. A fine gara il Milan, per onorare e omaggiare Puerta, si limitò al ritiro della coppa, alle foto di rito, e al saluto alle tifoserie, evitando ulteriori celebrazioni. Il Milan ha pubblicato un post con scritto: “Oggi, nel 2007, una vittoria in rimonta per alzare la nostra quinta Supercoppa Europea”.