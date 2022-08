31 agosto 2008, il Bologna rovina l'esordio di Ronaldinho con il Milan e ritorno di Shevchenko

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

La partita Milan-Bologna del 31 agosto 2008, aveva tutte le carte in regola per essere un match di festa per gli oltre 63.000 tifosi rossoneri accorsi allo stadio di San Siro. Era la prima giornata del campionato 2008/2009 e il Milan di Carlo Ancelotti affrontava il Bologna allenato da Daniele Arrigoni, neopromosso in Serie A. Il debutto con il Diavolo di Ronaldinho Gaucho e il ritorno a casa di Andriy Shevchenko dopo 2 stagioni al Chelsea, vennero rovinati dal risultato finale della partita che vide il Bologna trionfare per 1-2. Felsinei in vantaggio con Marco Di Vaio dopo nemmeno 20 minuti di gioco. Poi, quasi al termine del primo tempo, il Milan trovò il pari con Massimo Ambrosini. A decidere l’incontro fu Francesco Valiani con un gran tiro che finì all’incrocio e sul quale il portiere rossonero Christian Abbiati non poté nulla. Prima partita e primo passo falso del Milan, che chiuse quella Serie A al secondo posto con 74 punti (pari punti con la Juventus), a 10 lunghezze dall’Inter campione.