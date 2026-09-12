L'altro 4 in pagella è per Loftus-Cheek "il bell'addormentato": non è più presentabile

L'altro 4 in pagella è per Loftus-Cheek "il bell'addormentato": non è più presentabileMilanNews.it
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Oggi alle 20:30News
di Antonello Gioia
Si riporta la pagella di Lazio-Milan di Pietro Mazzara di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero autore di una bruttissima prova.

Si riporta di seguito la pagella di Lazio-Milan di Pietro Mazzara di Ruben Loftus-Cheek:

Loftus-Cheek 4

La strigliata pubblica di Amorim non ha sortito alcun effetto sul bell’addormentato. Perde mollemente la palla dalla quale nasce l’azione del gol dell’1-0 della Lazio, è la solita piuma nei contrasti e nello sviluppo delle rare azioni offensive del Milan nel primo tempo è lento e macchinoso. Non è più un giocatore presentabile.