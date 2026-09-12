L'altro 4 in pagella è per Loftus-Cheek "il bell'addormentato": non è più presentabile
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Si riporta la pagella di Lazio-Milan di Pietro Mazzara di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero autore di una bruttissima prova.
Si riporta di seguito la pagella di Lazio-Milan di Pietro Mazzara di Ruben Loftus-Cheek:
Loftus-Cheek 4
La strigliata pubblica di Amorim non ha sortito alcun effetto sul bell’addormentato. Perde mollemente la palla dalla quale nasce l’azione del gol dell’1-0 della Lazio, è la solita piuma nei contrasti e nello sviluppo delle rare azioni offensive del Milan nel primo tempo è lento e macchinoso. Non è più un giocatore presentabile.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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