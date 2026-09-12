Amorim: "Moreira è veloce e nei cross può fare la differenza. Quando gioca a destra..."

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Milan dai due volti a Roma, i rossoneri con un gran secondo tempo rimettono in piedi la partita con la Lazio giocata malissimo nel primo: rimonta e 2-2 finale che, per come si era messa, vale come punto guadagnato. Al termine della gara il tecnico rossonero Ruben Amorim su DAZN è intervenuto per commentare la partita.

Moreira può dare il meglio di sé a sinistra?

"Dipende. Oggi lo spazio era all'esterno e, poiché lui è un mancino, apre un po' il campo. È veloce e nei cross può fare la differenza. Sulla fascia destra Moreira tende a rientrare di più verso l'interno prima di crossare. È un tipo di cross diverso e a volte è meglio, specialmente qui in Italia dove trovi linee difensive ben organizzate. Quindi, con il piede sinistro, a volte, è preferibile avere Moreira lì. Ma ad essere sincero, non stavo pensando al piede per i cross: stavo pensando al passo e all'idea di schierare un altro esterno in campo nei punti in cui loro avevano tre difensori. Questa era l'idea principale"