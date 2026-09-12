Borghi: "La Lazio mi è piaciuta molto. Poi Amorim ha fatto tre cambi potenti"

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I primi pensieri di Stefano Borghi poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan 2-2

Un primo tempo horror e una ripresa che invece ha ridato speranza e qualche gioia. Lazio-Milan è stata un'altalena di emozioni e sensazioni, con la squadra di Amorim che ha fatto e disfatto. Prima frazione in balia totale dei biancocelesti, che bucano Maignan due volte in modo praticamente uguale: cross dal fondo da sinistra e pasticcio brutto di Estupinan. Nel secondo tempo è proprio il sostituto dell'Ecuadoregno a rimettere tutto in parità: l'impatto di Diego Moreira è stato devastante. Tutto un altro giocatore rispetto alla partita contro la Juventus e tutta un'altra personalità: i due gol di sinistro di prima sono delle perle balistiche che hanno ricordato alla lontana il Theo dei bei tempi.

Stefano Borghi, collegato su Sky Sport poco dopo il fischio finale dell'Olimpico, dà un primo parere su quello che ha visto oggi pomeriggio. Il suo commento dopo il 2-2: "Al di là della non prestazione del Milan nel primo tempo la Lazio mi è piaciuta molto. Poi Amorim ha fatto tre cambi, tre cambi potenti, e la Lazio si è abbassata e il Milan ha pareggiato, andando anche vicino a vincerla".