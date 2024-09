45' per Rafa Leao nella vittoria del Portogallo sulla Croazia

Schierato titolare da Roberto Martinez, Rafael Leao è stato sostituito dal CT del Portogallo all'intervallo della partita contro la Croazia, valida per la prima giornata del gruppo A di Nations League. Il numero 10 del Milan ha avuto dunque a disposizione solo 45 minuti per quanto meno provare ad incidere, ma contro una corazzata come la Croazia non era né socntato né tantomeno facile, come confermato anche tiratissimo risultato finale, ovvero 2 a 1 a favore dei lusitani.

PORTOGALLO-CROAZIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO-CROAZIA 2-1

MARCATORI: Dalot 7' (POR), Ronaldo 34' (POR), autogol Dalot 41'

AMMONITI: Modric 72' (CRO)

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Dalot, Dias, Inacio (dal 77' Silva), Mendes; Silva, Vitinha (dal 90' Gonçalves), Fernandes; Neto (dal 46' Semedo), Ronaldo (dal 88' Jota), Leao (dal 46' Joao Neves). All. Martinez. A disp.: Sá, Rui Silva, Antonio Silva, Semedo, Palhinha, Veiga, Ruben Neves, Joao Neves, Gonçalves, Felix, Trincao, Jota.

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Sutalo, Pongracic (dal 46' Caleta-Car), Gvardiol; Jakic (dal 76' Perisic), Modric (77' P.Sucic), Baturina (dal 61' Matanovic), Kovacic, Sosa; Pasalic (dal 67' Sucic), Kramaric. All. Dalic. A disp.: Labrovic, Kotarski, Caleta-Car, Moro, Perisic, Ivanusec, L.Sucic, Pjaca, P.Sucic, Budimir, Matanovic, Petkovic.