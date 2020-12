644 gol di Messi, la Budweiser regala birre personalizzate a tutti i portieri battuti: Abbiati dovrebbe ricevere 8 birre, Buffon due

Segnato il gol numero 644 con la maglia del Barcellona, Lionel Messi si gode il trono del giocatore che ha segnato più reti con la stessa maglia di club, superando Pelé. Festeggiamenti per lui, ma in tono minore anche per i tanti (160 per la precisione) portieri battuti dal fuoriclasse argentino nella sua strepitosa carriera in blaugrana. La Budweiser, celebre marchio USA, ha infatti annunciato di aver spedito a tutti loro una bottiglia personalizzata con l’effige di Messi e il gol di riferimento. Chi ne riceverà di più? Diego Alves, che in 17 partite contro Messi ha subito ben 21 gol e quindi si godrà altrettante birre. Tra i destinatari anche cinque italiani: Abbiati dovrebbe ricevere 8 birre, a Buffon ne toccheranno soltanto 2, mentre Sorrentino, Amelia e Storari riceveranno a questo punto una birra.