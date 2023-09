A Cagliari sempre clean sheet: i precedenti

Sorridono ai rossoneri i tre precedenti tra Cagliari e Milan in campionato. Nella stagione 2019\2020 i ragazzi di Pioli si impongono per 2-0 grazie alle reti di Leao e di Ibra(primo gol al ritorno in campo con la maglia del Milan). Nella stagione successiva un'altra vittoria per 2-0, ancora con il campione svedese come protagonista, autore di una doppietta. Nell'ultimo incontro, prima della sfida di domani, il Milan vince 1-0 grazie alla rete, preziosissima in ottica scudetto, di Ismael Bennacer.