A rischio anche Mbappé in un Real in piena emergenza: col City out Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Alaba, Mendy e Camavinga

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Kylian Mbappé ha saltato l'ultimo allenamento del Real Madrid prima del big match contro il Manchester City e la sua convocazione in Champions è in dubbio. L'attaccante francese ha un dito della mano rotto e accusa dei fastidi muscolari alla gamba sinistra che non gli hanno permesso di essere in campo con i compagni. Voci interne al club, riportate dal quotidiano spagnolo Marca, confermano che è in forte dubbio e che, se dovesse giocare, lo farebbe "in modo molto limitato".

Con la sua possibile assenza, Mbappé si aggiungerebbe ai sette giocatori già ai box (Carvajal, Alexander-Arnold, Huijsen, Militao, Alaba, Mendy e Camavinga) di un Real in piena emergenza. (ANSA).