Biasin sulle simulazioni: "Comportamenti che minano la credibilità stessa del gioco"
Fabrizio Biasin, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così del caos simulazioni: "L’ultima teatralità di Saelemaekers riapre un tema che nel calcio non passa mai di moda: la simulazione o pseudo tale. La caduta plateale, le mani al volto, le seconde e terze reazioni di sofferenza studiate per convincere arbitro, pubblico e telecamere.
Comportamenti un filo grotteschi che non solo falsano l’episodio, ma minano la credibilità stessa del gioco. Badate bene, non ce l’abbiamo solo con Saelemaekers (un colpo l’ha preso eccome), ché il problema in serie A è parecchio radicato e riguarda tutte le squadre, nessuna esclusa. Sapete qual è la cosa più grottesca e paradossale?
