Il patron del Genoa promette acquisti ai tifosi. L'8 gennaio ci sarà la sfida contro il Milan

Il patron del Genoa promette acquisti ai tifosi. L'8 gennaio ci sarà la sfida contro il MilanMilanNews.it
Oggi alle 21:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - A margine della presentazione del nuovo Genoa Store, che ha comportato un investimento di un milione di euro in partnership con l'azienda Velier, il presidente Dan Sucu e l'ad Andres Blazquez hanno confermato che il club è pronto a intervenire sul mercato a gennaio. "Un regalo ai tifosi per Natale? Sicuramente, perché dobbiamo fare molte cose meglio rispetto a quanto abbiamo fatto-ha spiegato il presidente Sucu-. De Rossi? Ha tutta la nostra fiducia, speriamo possa aiutarci per arrivare a quota 40 punti il più presto possibile". Tanti i movimenti attesi anche perché la rosa attuale del Grifone oltre ad essere "maxi" con 28 elementi come spesso sottolineato dallo stesso tecnico romano, non era stata costruita per il 3-5-2, il modulo che permesso a De Rossi di risalire in classifica e che sembra adattarsi maggiormente alla squadra anche se mancano in alcuni reparti, a partire dalla difesa, ricambi adeguati.

"Ci rinforzeremo-ha aggiunto Blazquez-. Abbiamo preso il nuovo chief of football proprio per fare le cose che non sono state fatte in modo corretto in precedenza. E ci rinforzeremo dove ci sarà più bisogno". (ANSA).