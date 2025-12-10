Il patron del Genoa promette acquisti ai tifosi. L'8 gennaio ci sarà la sfida contro il Milan

vedi letture

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - A margine della presentazione del nuovo Genoa Store, che ha comportato un investimento di un milione di euro in partnership con l'azienda Velier, il presidente Dan Sucu e l'ad Andres Blazquez hanno confermato che il club è pronto a intervenire sul mercato a gennaio. "Un regalo ai tifosi per Natale? Sicuramente, perché dobbiamo fare molte cose meglio rispetto a quanto abbiamo fatto-ha spiegato il presidente Sucu-. De Rossi? Ha tutta la nostra fiducia, speriamo possa aiutarci per arrivare a quota 40 punti il più presto possibile". Tanti i movimenti attesi anche perché la rosa attuale del Grifone oltre ad essere "maxi" con 28 elementi come spesso sottolineato dallo stesso tecnico romano, non era stata costruita per il 3-5-2, il modulo che permesso a De Rossi di risalire in classifica e che sembra adattarsi maggiormente alla squadra anche se mancano in alcuni reparti, a partire dalla difesa, ricambi adeguati.

"Ci rinforzeremo-ha aggiunto Blazquez-. Abbiamo preso il nuovo chief of football proprio per fare le cose che non sono state fatte in modo corretto in precedenza. E ci rinforzeremo dove ci sarà più bisogno". (ANSA).