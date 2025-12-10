Sabatini: "Milan grande squadra e con un grande allenatore. Secondo tempo esemplare”

Nel post partita di Torino Milan, posticipo di Serie A giocatosi nel giorno dell'Immacolata e vinto dai rossoneri con una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato la partita nel suo canale YouTube. Vediamo nel dettaglio il suo commento:

“Una grande partita, una grande vittoria, un grande protagonista, Christian Pulisic e un grande allenatore, Massimiliano Allegri. Questi sono tutti i superlativi con i quali va raccontata la serata che il Milan ha vissuto a Torino contro il Toro, che era passato in vantaggio 2-0 e in quel momento, erano trascorsi appena 20 minuti, c’era stata una sola squadra in campo, mentre i rossoneri erano rimasti a guardare. In quel momento era un risultato assolutamente meritato perché il Milan non stava giocando. L’approccio era stato evidentemente sbagliato e in più c’erano stati errori individuali, alcuni anche casuali come il fallo di braccio di Tomori. In quel momento il Milan era destinato a ripetere quello che nella giornata era stato il risultato che aveva accompagnato tutte le rivali di Napoli e Inter. Da quel momento però, all’apparenza miracolosamente, ma in realtà meritatamente nella sostanza, il Milan ha ripreso a giocare e ha disputato un secondo tempo esemplare”