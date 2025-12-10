Sticchi Damiani: "Su Camarda ci abbiamo scommesso seriamente"
Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, festeggia in questi giorni gli otto anni di proprietà e presidenza del club salentino che, con lui alla guida, tra alti e bassi, si è attestato da qualche anno con costanza in Serie A. Per l'occasione i colleghi della redazione di Tuttomercatoweb.com hanno realizzato un'intervista esclusiva per parlare di ciò che è stato ma anche della stretta attualità legata al club pugliese. Tra i suoi interventi, uno dedicato anche a Francesco Camarda, attaccante acquistato in prestito dal Milan.
Il Lecce punta sui giovani: avete preso un classe 2008 per fargli fare l'attaccante titolare.
"Camarda è un 2008 su cui abbiamo scommesso seriamente, l'abbiamo preso come protagonista nonostante l'età perché crediamo nelle sue qualità, nel suo potenziale e nel suo percorso. Penso che dare maggiore spazio ai giovani italiani, magari con incentivi economici per chi li fa giocare, sarebbe utile per le squadre della Serie A e per la nazionale. Bisogna avere coraggio nel valorizzare i nostri talenti"
