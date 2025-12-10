Vergine: "Al Milan ho trovato tanta passione, tanta professionalità, tanta competenza e, ovviamente, c'è tanto da lavorare"

Vincenzo Vergine, Responsabile del Settore Giovanile rossonero maschile, ha dichiarato rivolgendosi ai presenti alla Festa di Natale del settore giovanile rossonero, a cui hanno partecipato, oltre ai giovanissimi calciatori e calciatrici rossoneri, anche il resto della dirigenza, i responsabili del settore giovanile capeggiati da Vincenzo Vergine, Massimiliano Allegri e alcuni giocatori della Prima Squadra, tra cui Modric, Leao e Maignan: “Qui al Milan ho trovato tanta passione, tanta professionalità, tanta competenza e, ovviamente, c'è tanto da lavorare. E lavoriamo su che cosa? Sul fatto che si possa fare un lavoro basato su il rispetto. Voi rispettate noi, noi rispettiamo voi, tra di noi ci rispettiamo tutti e su questo tema cerchiamo ogni giorno di rendere l'ambiente in cui viviamo un ambiente sano dove possiate crescere”.

FESTA DI NATALE, LE PAROLE DI FURLANI

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si è così espresso rivolgendosi ai presenti alla Festa di Natale del settore giovanile rossonero, a cui hanno partecipato, oltre ai giovanissimi calciatori e calciatrici rossoneri, anche il resto della dirigenza, i responsabili del settore giovanile capeggiati da Vincenzo Vergine, Massimiliano Allegri e alcuni giocatori della Prima Squadra, tra cui Modric, Leao e Maignan: “Innovare significa avere coraggio, il coraggio di guardare avanti e di credere nel futuro. Innovazione è visione, è crescita e fiducia nei giovani. Il futuro del Milan nasce qua. Nel Settore Giovanile. Dove i sogni diventano obiettivi, e il talento incontra la responsabilità, in ogni allenamento e in ogni sacrificio che fate. Dietro ogni passo avanti ci sono persone straordinarie: allenatori, educatori, dirigenti. Ma anche chi lavora lontano dai riflettori—staff, magazzinieri, accompagnatori. Un ringraziamento di cuore va a tutti voi, a chi ogni giorno, con passione e umiltà, fa crescere i nostri ragazzi. Chi lavora nel Settore Giovanile è il cuore pulsante del nostro progetto, la forza silenziosa che alimenta i sogni rossoneri. E un grazie sincero va anche alle famiglie e ai genitori, che affrontano sacrifici, distanze e impegni per sostenere i loro figli e le loro figlie, e li affidano a quella che per loro è una seconda casa: la PUMA House of Football, la culla dove il Milan cresce, dentro e fuori dal campo. E poi un pensiero agli atleti e alle atlete, a chi scende in campo ogni giorno con coraggio e responsabilità. Perché non è facile vestire la maglia del Milan: richiede carattere, disciplina e amore vero per questi colori.”