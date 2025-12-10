Borghi: “Pulisic più determinante della Serie A. Con lui Milan sempre pericoloso”

Nel post partita di Torino-Milan, match giocato lunedì sera e vinto dai rossoneri in rimonta da 2-0 a 2-3, il telecronista di Sky e giornalista ha parlato della partita e ha analizzato la prestazione della squadra di Allegri, concentrando il suo commento su Nkunku, ancora deludente per lo meno nel primo tempo, e sull'MVP del match Christian Pulisic. Queste le sue parole:

“Non so se Nkunku sia stato un acquisto giusto da parte del Milan, ma per le caratteristiche del giocatore, non per il valore assoluto. Il Milan aveva bisogno di una punta centrale invece ha preso un’altra mezza punta che vuole svariare, aprirsi, in una posizione però che è occupata volendo da Leao, che però viene interpretato come nove, ma che è la posizione poi regina per Christian Pulisic. Christian Pulisic entrando dalla panchina dopo essere rimasto in dubbio proprio fino all’ultimo per per l’influenza che lo ha colpito nel nel weekend, ha fatto anche due goal. Ora la domanda che si può fare oggi al bar è: Pulisic è il giocatore principale di questo campionato, il giocatore più decisivo, il giocatore più importante ? La risposta è forse sì, forse sì per la continuità che dimostra da quando è arrivato al Milan, ma anche proprio per la sua capacità di portare goal, di vincere le partite, di fare assist, di essere costantemente un un’elevatore a potenza delle possibilità della sua squadra”