A San Siro presente anche Sergio Ramos: invitato dall'amico Modric

È di questa mattina la notizia di Luka Modric che ha comprato 60 biglietti per amici e parenti perché potessero godersi lo spettacolo del Derby di Milano tra Milan e Inter, con tutto lo stadio vestito di rossonero. Tra gli invitati del fuoriclasse croato c'è un ex calciatore del Diavolo (anche se per pochi mesi) come Mario Mandzukic ma c'è soprattutto un calciatore che con Luka ha fatto la storia del Real Madrid: Sergio Ramos, ex capitano dei Blancos e della nazionale spagnola. Lo ha riportato il collega Peppe Di Stefano di Sky Sport.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it