A San Siro termina 0-0 col Bologna, rossoneri deludenti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Davanti ai 70mila di San Siro finisce in parità. Il Milan non va oltre lo 0-0 contro un modestissimo Bologna, arroccato nella propria area per gran parte della partita. Il pallone ora pesa, e in tanti evidentemente non riescono a gestire la pressione: continua il grave problema della sterilità sottoporta, troppa imprecisione e mancanza di lucidità. Occasione sprecata, ma da archiviare rapidamente: la testa dovrà andare necessariamente alla sfida di domenica prossima col Torino, inutile piangere sul latte versato.