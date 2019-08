A Udine con Calhanoglu in regia. Bennacer potrà fare uno spezzone

Durante la conferenza stampa a Milanello, a precisa domanda sul playmaker da schierare a Udinese, Giampaolo ha sottolineato che Bennacer potrà fare al massimo uno spezzone, suggerendo dunque che in regia ci sarà Calhanoglu: "Giocano quelli che stanno meglio sul piano fisico e delle conoscenze collettive. Magari staranno fuori giocatori forti ma di cui oggi non conosco ancora la condizione. Bennacer non stava male quando è arrivato, ha lavorato a casa, domani può fare uno spezzone di partite, ci sarà modo di inserire tutti gli altri. Abbiamo la necessità di portare tutti nel nostro progetto".