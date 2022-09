A Vicenza Largo Paolo Rossi diventa realtà

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - VICENZA, 23 SET - Il 23 settembre, giorno in cui ricorre il compleanno di "Pablito", Largo Paolo Rossi diventa realtà. Oggi a Vicenza si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'area esterna dello stadio Menti, i cui lavori, partiti a giugno e costati circa 250 mila euro, si sono conclusi a tempo di record proprio per la coincidenza con la data di nascita. Il nuovo spazio di aggregazione, dall'alto valore simbolico per lo sport, per la comunità e per la tifoseria biancorossa è stato presentato oggi alla presenza, tra gli altri, del sindaco Francesco Rucco del direttore generale del L.R. Vicenza Paolo Bedin e della famiglia del campione, rappresentata dalla moglie Federica e dal figlio Alessandro. Largo Paolo Rossi, realizzato al posto del parcheggio pubblico, costituisce l'accesso dei tifosi alla tribuna del Menti e rappresenta, al civico 9, l'indirizzo della sede legale della società del patron Renzo Rosso. La nuova piazza, di circa 1200 mq, si compone di due aiuole rialzate con la forma di scarpette da calcio, mentre la terza, a raso terra e in prossimità dell'ingresso principale dello stadio, ha l'aspetto dello storico numero 9 della maglia di Rossi a Vicenza. Inoltre, con un gioco cromatico e compositivo della pavimentazione è stata affiancata ad una delle aiuole a scarpetta la sagoma di un pallone da calcio, simbolo sia del Pallone d'oro vinto nel 1982, sia dei tanti gol messi a segno dal capocannoniere. Il progetto ha previsto anche il rifacimento della facciata principale, sul quale è stato affisso un murale raffigurante Paolo Rossi, a carico della società sportiva. Nei prossimi mesi verrà collocata anche la statua in bronzo ad altezza naturale. (ANSA).