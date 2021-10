Abatantuono: "Pioli è un allenatore maturo, sta facendo un lavoro straordinario"

Diego Abantantuono, attore e storico tifoso milanista, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando il cammino percorso dal Milan fino a questo momento: “Sono sempre stato molto vicino al Milan, era il Milan che si allontanava da me in certi momenti. Noi abbiamo avuto una fortuna inaspettata, quella di trovare il miglior allenatore assoluto sulla piazza. Pioli è ai vertici da tanto tempo, ha fatto e sta continuando a fare un lavoro straordinario. Quando la gente etichetta in qualche modo gli allenatori sbaglia. Il tecnico può essere in un periodo di forma o meno, adesso Pioli secondo me è un allenatore maturo. Scudetto? Mi sembra evidente che il Napoli sia avanti. Questa squadra ha più giocatori e sulla carta mi sembra più avvantaggiato rispetto al Milan. Può anche subentrare una terza squadra nella corsa, ma è ancora presto per parlarne”.