Abate a MilanTv: "Avevamo bisogno di punti e li abbiamo ottenuti"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTV, mister Ignazio Abate ha commento così il successo contro il Bologna: "Vittoria importante, squadra favorita per la fase finale ed esperta. Credo che la squadra abbia interpretato bene: nel primo tempo sofferto un po', ma alla fine le palle gol della partita le abbiamo avute noi. Poi abbiamo fatto un grande secondo tempo. Dobbiamo pensare una partita per volta. Avevamo bisogno di punti e li abbiamo ottenuti, anche con una buona prestazione. Contento anche di chi entrato dalla panchina. Martedì siamo in casa e i ragazzi hanno sempre disputato ottime gare in Youth League".