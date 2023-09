Abate elogia Bartesaghi: "Mi ha emozionato, può mettere in difficoltà l'allenatore"

Intervistato a MilanTv, Ignazio Abate ha parlato così dell'esordio in prima squadra di Davide Bartesaghi: "Ha emozionato anche me. E' un orgoglio per tutti gli allenatori che hanno avuto Davide da ragazzino, una soddisfazione per tutto il mondo Milan. Ora arriverà il difficile: lo guarderanno con occhi diversi, deve continuare a lavorare con testa bassa e umiltà. Poi ha tutte le qualità per mettere in difficoltà l'allenatore e quell'ambiente lo farà crescere sotto tutti i punti di vista".