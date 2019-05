In vista dell'ultima presenza di Ignazio Abate in maglia rossonera a San Siro, l'edizione odierna di Tuttosport ricorda i numeri del laterale destro. Il classe '86 ha esordito alla "Scala del Calcio" il 9 gennaio 2003 in Champions League contro il Celta Vigo, subentrando a Billy Costacurta al 23' della ripresa. Abate ha collezionato 43 presenze nelle coppe europee con il Milan.