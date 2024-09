Abate: "Rapporto con Ibrahimovic? Mi comporto sempre secondo la mia coscienza, quindi sono tranquilissimo"

Ignazio Abate, ex allenatore del Milan Primavera e attuale tecnico della Ternana, si è così espresso in conferenza stampa sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic: "Domanda poco importante per il contesto Ternana. Io nella vita mi comporto sempre secondo la mia coscienza, quindi sono tranquilissimo e non ho nulla da aggiungere"