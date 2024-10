Abodi sull'inchiesta ultras: "Serve avere il coraggio di non nascondere la polvere sotto al tappeto"

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi è intervenuto a margine del "Next Generation Fest" di Firenze e, oltre a toccare il tema stadio Franchi in ottica Fiorentina, ha espresso la sua opinione anche sulla partita in programma al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 14 ottobre, alle ore 20:45, tra la Nazionale italiana e la Nazionale israeliana (Nations League). Queste le sue dichiarazioni in merito ai microfoni di TMW e degli altri media presenti: "Dobbiamo cercare di fare in modo che una partita di calcio mantenga il suo grado di indipendenza e autonomia. Oggi purtroppo la cronaca del mondo propone scenari di guerra, mi auguro che questa gara possa essere strumento di dialogo e diplomazia. La pace è un obiettivo e va perseguita, ogni aggressione di qualsiasi tipo va stigmatizzata, tanto più quando viene condotta contro forze di pace come quelle dell'ONU, dove c'è peraltro una rilevante componente italiana".

Abodi è stato interpellato poi anche sull'inchiesta ultras a Milano?

"No, penso che non bisogna avere il coraggio di non nascondere la polvere sotto al tappeto. Tutto ciò che può far emergere ciò che non va e che in questi anni è rimasto in una logica di normalizzazione deve essere di grande aiuto non soltanto per risolvere il tema che si è sviluppato a Milano, ma anche perché quanto accaduto a Milano non avvenga altrove".