Abodi: "Un inadempimento degli oneri fiscali non può permettere a un club di acquistare un calciatore, mentre un altro deve fare un acquisto in meno"

Il ministro dello Sport Andrea Abodi oggi è stato ospite all'Università di Tor Vergata a Roma e ha potuto confermate che il nuovo testo sull'Authority di vigilanza sui conti dei club professionistici sarà contenuto all'interno del prossimo Consiglio dei Ministri. Dopo l'annuncio ha lasciato spazio anche a una sua considerazione generale: "Senza mancare di rispetto alla Covisoc, questa non garantisce la terzietà. Tanto più nell’autonomia deve esserci separazione dei poteri, che deve essere garantita, e che il sistema sportivo non riesce a garantire. Molto spesso il sistema sportivo invoca l’autonomia, ma siamo molte volte costretti a intervenire per sanare alcune situazioni che sono frutto dell’osservazione della realtà. Un mondo che gode di autonomia dovrebbe mettersi in discussione e poi generare anticorpi che dovrebbero mitigare gli effetti negativi. Le ultime riforme sono state frutto di un intervento della politica".

Poi Abodi ha aggiunto: "Anche quello che sta succedendo con l’authority rappresenta il fallimento di un modello di autocontrollo. Negli ultimi anni abbiamo avuto tante società fallite; una buona occasione per il Governo di occuparsi della materia. Oltre al rispetto dell’equa competizione. Non possiamo immaginare che un inadempimento degli oneri fiscali permetta a un club di acquisire un calciatore e un altro, invece, sia costretto a fare un acquisto in meno. Questo incide sulla credibilità del settore”.