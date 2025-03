Abraham decisivo, Gimenez in difficoltà: i numeri a confronto dei due attaccanti in Milan-Como

vedi letture

Come contro il Lecce anche questa sera il cambio Gimenez-Abraham ha dato i suoi frutti, anche perché con l'attaccante inglese in campo il Milan è riuscito a completare una rimonta importantissima che gli permette di scavalcare almeno per una notte due squadre e mettersi a ridosso della zona Europa, ad addirittura 5 punti dalla Juventus quarta.

Di seguito i numeri a confronto di Gimenez ed Abraham in Milan-Como:

Minuti giocati: 68-29 (Gimenez-Abraham)

Assist: 0-1

Tocchi palla: 18-11

Duelli (vinti): 7(2)- 4(2)